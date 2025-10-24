Runner dubbel spot
Med Philips Hue-spot på skena för vita miljöer i Philips Hue-systemet kan du njuta av naturligt vitt ljus om hjälper dig att vaka, få energi, koncentrera dig, läsa och slappna av. En spot av hög kvalitet som är byggd för att hålla länge med avseende på detaljer
Nuvarande pris är 149,00 kr
Produktfördelar
- White ambiance
- Dimmer switch medföljer
- Integrerad LED-belysning
- Svart
- Smart styrning med Hue bridge*
Specifikationer
Design och finish
Design och finish
Färg
Svart
Material
Metall