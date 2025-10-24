Spotlighten Philips Hue White Ambiance Runner i vitt har ett justerbart huvud så att du kan lysa upp alla hörn i ett rum med ett varmt till kallvitt ljus. Använd de inbyggda ljusinställningarna och styr direkt med den medföljande Hue Dimmer switch eller Bluetooth. Anslut till en Hue Bridge om du vill ha fler funktioner.