Runner enkel spot
Spotlighten Philips Hue White Ambiance Runner i svart har ett justerbart huvud så att du kan lysa upp alla hörn i ett rum med ett varmt till kallvitt ljus. Använd de inbyggda ljusinställningarna och styr direkt med den medföljande Hue Dimmer switch eller Bluetooth. Anslut till en Hue Bridge om du vill ha fler funktioner.
Nuvarande pris är 1039,00 kr
Produktfördelar
- White ambiance
- GU10 LED-lampa medföljer
- Bluetooth-styrning via app
- Dimmer switch medföljer
- Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Specifikationer
Design och finish
Färg
Svart
Material
Metall