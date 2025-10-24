Runner enkel tilläggsspot
Spotlighten Philips Hue White Ambiance Runner i vitt har ett justerbart huvud så att du kan lysa upp alla hörn i ett rum med ett varmt till kallvitt ljus. Använd de inbyggda ljusinställningarna för dina dagliga rutiner och styr direkt med Bluetooth. Anslut till en Hue Bridge om du vill ha fler funktioner.
Produktfördelar
- White ambiance
- GU10 LED-lampa medföljer
- Bluetooth-styrning via app
- Styr med app eller röst*
- Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Specifikationer
Design och finish
Färg
Vitt
Material
Metall