Runner trippelspot
Lampan Philips Hue White Ambiance Runner i svart har justerbara spotlights så att du kan lysa upp alla hörn i ett rum med ett varmt till kallvitt ljus. Använd de inbyggda ljusinställningarna för dina dagliga rutiner och styr direkt med den medföljande Hue Dimmer switch. Lägg till en Hue Bridge om du vill ha fler funktioner.
Nuvarande pris är 2539,00 kr
Produktfördelar
- White ambiance
- GU10 LED-lampa medföljer
- Bluetooth-styrning via app
- Dimmer switch medföljer
- Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Specifikationer
Design och finish
Färg
Svart
Material
Metall