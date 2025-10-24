Erbjudande
Startpaket: 3 st E27 smarta ljuskällor (800) + dimmerströmbrytare
Njut av avkopplande och uppiggande ljuseffekter eller skapa egna rutiner direkt med startpaketet Hue White ambiance. Det innehåller en Hue Bridge, 3 smarta ljuskällor som ger hela spektret av vitt ljus samt en Dimmer switch.
Nuvarande pris är 993,30 kr, ursprungligt pris är 1419,00 kr
Produktfördelar
- White ambiance
- Upp till 800 lumen*
- Varmt till kallvitt ljus
- Hue Bridge ingår
- Enkel installation
Specifikationer
Storlek
Storlek
Mått (B × H × D)
60x110