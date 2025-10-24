Support
Närbild på framsidan av Hue White ambiance Still taklampa

Still taklampa

Den unika runda utformningen på taklampan Philips Hue White Ambiance Still i vitt ger tusentals nyanser av varmt till kallvitt ljus alla tider på dygnet. Styr direkt med den medföljande Hue Dimmer switch eller Bluetooth. Upptäck fler smarta ljusfunktioner med en Hue Bridge.

Artikeln är inte längre tillgänglig

Produktfördelar

  • White ambiance
  • Inbyggd LED-lampa
  • Bluetooth-styrning via app
  • Dimmer switch medföljer
  • Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Visa alla produktspecifikationer
Find your product manual

Specifikationer

Design och finish

  • Färg

    Vitt

  • Material

    Metall

Hållbarhet

Extra funktion/tillbehör medföljer.

Ljusegenskaper

Övrigt

Förpackningens mått och vikt

Produktens mått och vikt

Service

Tekniska specifikationer

Kompatibilitet

Övrigt

  • Paypal
  • Betala med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay