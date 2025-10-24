Struana taklampa för badrum
Taklampan Philips Hue White Ambiance Struana är avsedd för badrum och är IP44-klassad. Den ger det rätta varma till kallvita ljuset för dina dagliga rutiner. Styr direkt med den medföljande Hue Dimmer switch eller Bluetooth, eller anslut till en Hue Bridge om du vill ha fler funktioner.
Nuvarande pris är 1859,00 kr
Produktfördelar
- White ambiance
- Inbyggd LED-lampa
- Bluetooth-styrning via app
- Dimmer switch medföljer
- Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Specifikationer
Design och finish
Färg
Vitt
Material
Syntet