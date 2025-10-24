Tvåpack E14
Lägg till de här två smarta Candelabra-ljuskällorna med varmvitt till kallt dagsljus när du vill koppla av, läsa, fokusera eller få energi. Styr direkt via Bluetooth i ett rum eller parkoppla med en Hue Bridge för att få tillgång till samtliga funktioner.
Nuvarande pris är 499,00 kr
Produktfördelar
- White ambiance
- Bluetooth-aktiverad
- Hue Bridge aktiverad
- Varmt till kallvitt ljus
- Snabbstyrning med Bluetooth
- Styr med app eller röst*
- Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Specifikationer
Storlek
Mått (B × H × D)
39x117