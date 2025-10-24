Tvåpack GU10
Skaffa dig varmt till kallvitt ljus i ditt hem med två smarta GU10-ljuskällor. Använd kallt ljus för att få energi på morgonen och varma toner för att varva ner på kvällen. Anslut dina ljuskällor till Hue-bryggan för att få tillgång till smart styrning och alla medföljande funktioner.
Nuvarande pris är 59,95 kr
Produktfördelar
- White ambiance
- Hue Bridge krävs
- 2 x GU10
- Varmt till kallvitt ljus
- Dimbar
- Smart styrning med Hue-brygga*
Specifikationer
Storlek
Mått (B × H × D)
50x57