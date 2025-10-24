Support
Collection of white GU10 smart LED bulbs with a matte finish, labeled Hue white ambiance, emitting cool and warm light.

Tvåpack GU10

Skaffa dig varmt till kallvitt ljus i ditt hem med två smarta GU10-ljuskällor. Använd kallt ljus för att få energi på morgonen och varma toner för att varva ner på kvällen. Anslut dina ljuskällor till Hue-bryggan för att få tillgång till smart styrning och alla medföljande funktioner.

Artikeln är inte längre tillgänglig

Produktfördelar

  • White ambiance
  • Hue Bridge krävs
  • 2 x GU10
  • Varmt till kallvitt ljus
  • Dimbar
  • Smart styrning med Hue-brygga*
Visa alla produktspecifikationer
Find your product manual

Specifikationer

Storlek

  • Mått (B × H × D)

    50x57

Hållbarhet

Miljö

Extra funktion/tillbehör medföljer.

Garanti

Ljusegenskaper

Förpackningens mått och vikt

Förpackningsinformation

Strömförbrukning

Produktens mått och vikt

Service

Tekniska specifikationer

Ljuskällan

Förpackningens innehåll

Kompatibilitet

Övrigt

  • Paypal
  • Betala med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay