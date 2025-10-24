Support
Närbild på framsidan av Hue White ambiance Wellner bordslampa

Wellner bordslampa

Ge rummet en unik stil och upplev ett varmt till kallvitt ljus och inbyggda ljusinställningar med bordslampan Philips Hue White Ambiance Wellner. Styr direkt med den medföljande Hue Dimmer switch eller Bluetooth, eller lägg till fler funktioner med en Hue Bridge.

Artikeln är inte längre tillgänglig

Produktfördelar

  • White ambiance
  • E27 LED-ljuskälla medföljer
  • Bluetooth-styrning via app
  • Dimmer switch medföljer
  • Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Specifikationer

Design och finish

  • Färg

    Vitt

  • Material

    Glas

Hållbarhet

Extra funktion/tillbehör medföljer.

Ljusegenskaper

Övrigt

Förpackningens mått och vikt

Produktens mått och vikt

Service

Tekniska specifikationer

Kompatibilitet

Övrigt

