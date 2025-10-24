Wellner bordslampa
Ge rummet en unik stil och upplev ett varmt till kallvitt ljus och inbyggda ljusinställningar med bordslampan Philips Hue White Ambiance Wellner. Styr direkt med den medföljande Hue Dimmer switch eller Bluetooth, eller lägg till fler funktioner med en Hue Bridge.
Nuvarande pris är 1099,00 kr
Produktfördelar
- White ambiance
- E27 LED-ljuskälla medföljer
- Bluetooth-styrning via app
- Dimmer switch medföljer
- Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Specifikationer
Design och finish
Färg
Vitt
Material
Glas