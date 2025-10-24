Support
Närbild på framsidan av Hue White and color ambiance 1-pack E27

1-pack E27

Den här smarta E27 LED-ljuskällan med miljontals nyanser av vitt och färgat ljus låter dig skapa rätt stämning för varje tillfälle. Ljuskällan passar de flesta armaturer och möjliggör smart belysning i alla delar av ditt hem.

Artikeln är inte längre tillgänglig

Produktfördelar

  • White and color ambiance
  • Bluetooth-aktiverad
  • Hue Bridge aktiverad
  • Vitt och färgat ljus
  • Snabbstyrning med Bluetooth
  • Styr med app eller röst*
  • Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Visa alla produktspecifikationer
Find your product manual

Specifikationer

Storlek

  • Mått (B × H × D)

    60x110

Hållbarhet

Miljö

Extra funktion/tillbehör medföljer.

Garanti

Ljusegenskaper

Förpackningens mått och vikt

Förpackningsinformation

Strömförbrukning

Produktens mått och vikt

Service

Tekniska specifikationer

Ljuskällan

Förpackningens innehåll

Kompatibilitet

Övrigt

  • Paypal
  • Betala med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay