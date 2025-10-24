1-pack E27
Den här smarta E27 LED-ljuskällan med miljontals nyanser av vitt och färgat ljus låter dig skapa rätt stämning för varje tillfälle. Ljuskällan passar de flesta armaturer och möjliggör smart belysning i alla delar av ditt hem.
Nuvarande pris är 659,00 kr
Produktfördelar
- White and color ambiance
- Bluetooth-aktiverad
- Hue Bridge aktiverad
- Vitt och färgat ljus
- Snabbstyrning med Bluetooth
- Styr med app eller röst*
- Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Specifikationer
Storlek
Mått (B × H × D)
60x110