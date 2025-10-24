Support
A60 – B22 smart ljuskälla – 810

Införliva fördelarna med naturligt dagsljus i ditt hem med vår smartaste ljuskälla hittills, omdesignad för att konsumera 40 % mindre energi och utrustad med Chromasync™ precisionsfärgmatchning tillsammans med vitt fullspektrumljus. Skapa den perfekta nyansen av vitt ljus, och anpassa sedan ytterligare med ultralåg dimring från full ljusstyrka ända ner till 0,2 %.

Produktfördelar

  • Upp till 810 lumen
  • Ljus med fullspektrum (1000-20000K)
  • Dimbar till 0,2%​ ljusstyrka
  • Precisionsfärg Chromasync™
  • Styr med användning av app eller röst
