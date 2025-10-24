A60 – B22 smart ljuskälla – 810
Införliva fördelarna med naturligt dagsljus i ditt hem med vår smartaste ljuskälla hittills, omdesignad för att konsumera 40 % mindre energi och utrustad med Chromasync™ precisionsfärgmatchning tillsammans med vitt fullspektrumljus. Skapa den perfekta nyansen av vitt ljus, och anpassa sedan ytterligare med ultralåg dimring från full ljusstyrka ända ner till 0,2 %.
Produktfördelar
- Upp till 810 lumen
- Ljus med fullspektrum (1000-20000K)
- Dimbar till 0,2% ljusstyrka
- Precisionsfärg Chromasync™
- Styr med användning av app eller röst
Specifikationer
Hållbarhet
Antal tändcykler
50 000
Nominell livslängd
25 000