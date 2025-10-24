Argenta fyrdubbel spot
Skapa stämning med Hue Argenta i alla nyanser av vitt och över 16 miljoner färger. Idealisk för ditt vardagsrum och sovrum. Använd Bluetooth för direkt ljusstyrning i ett rum, eller parkoppla till en Hue-brygga för samtliga funktioner.
Nuvarande pris är 3459,00 kr
Produktfördelar
- White and color ambiance
- GU10 LED-lampa medföljer
- Bluetooth-styrning via app
- Styr med app eller röst*
- Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Specifikationer
Design och finish
Design och finish
Färg
Vitt
Material
Metall