Vädertålig (IP44)

Den här Philips Hue-ljuskällan är särskilt utformad för utomhusmiljöer och har genomgått noggranna prestandatester. IP-klassen anges med två siffror: den första hänvisar till skyddsnivån mot damm, den andra till skyddsnivån mot vatten. Den här ljuskällan är märkt med IP44, vilket innebär att den är skyddad mot vattenstänk från alla håll. Den här produkten är den vanligaste och passar för allmänt utomhusbruk.