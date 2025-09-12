*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka.
Attract vägglampa utomhus
Utomhuslyktan Attract har en glasskärm skapar en unik ljuseffekt på väggen. Den är traditionellt utformad men ger ändå ett modernt intryck på altanen, i trädgården eller entrén.
Nuvarande pris är 1959,00 kr
Vill du veta när den finns tillgänglig?
Registrera dig för att få ett e-postmeddelande när den här produkten finns i lager igen. Vi skickar bara det här e-postmeddelandet en gång – Läs vår sekretesspolicy för mer information.
Produktfördelar
- White and color ambiance
- Hue Bridge krävs
- Integrerad LED-belysning
- Vitt och färgat ljus
- Drivs med nätström
- Smart styrning med Hue bridge*
Vädertålig (IP44)
Den här Philips Hue-ljuskällan är särskilt utformad för utomhusmiljöer och har genomgått noggranna prestandatester. IP-klassen anges med två siffror: den första hänvisar till skyddsnivån mot damm, den andra till skyddsnivån mot vatten. Den här ljuskällan är märkt med IP44, vilket innebär att den är skyddad mot vattenstänk från alla håll. Den här produkten är den vanligaste och passar för allmänt utomhusbruk.
Högkvalitativ aluminium och överlägsna syntetmaterial
Produkterna är särskilt framtagna för utomhusbruk. Vi använder material av högsta kvalitet för att säkerställa bästa möjliga prestanda utomhus som smart användning av material för bästa möjliga radiofrekvens.
Kräver en Philips Hue Bridge
Genom att ansluta dina Philips Hue-ljuskällor till din Bridge kan du styra belysningen från din mobil eller surfplatta via Philips Hue-appen. Du kan också tända, släcka och dimra dina Philips Hue-ljuskällor med hjälp av Philips Hue Dimmer Switch.
Styr det på ditt sätt
Anslut dina Philips Hue-ljuskällor till Hue Bridge och börja utforska de oändliga möjligheterna. Styr belysningen från din smartphone eller surfplatta via Philips Hue-appen eller lägg till inomhusströmbrytarna i systemet för att byta ljus. Ställ in timers, larm och mycket mer och njut av den kompletta Philips Hue-upplevelsen. Philips Hue fungerar även med Amazon Alexa, Apple Homekit och Google Assistant så att du kan styra belysningen med rösten.
Koppla av med varmt till kallvitt ljus
Förläng dina kvällar med Philips Hue-utomhusbelysning. Skapa rätt stämning på din uteplats, balkong eller veranda och koppla av. Från ett varmvitt ljus som skiner som sommarsolen till ett iskallt dagsljus som för tankarna till vintern. Njut av alla nyanser av vitt ljus som passar ditt humör året runt.
Pynta med ljus för olika högtider
Festglädjen börjar här — med smart belysning! Med Philips Hue-ljuskällor ger du ditt hem den rätta atmosfären för årets alla högtider: rött och grönt för jul, milda pasteller till våren, till och med ett djupt glödande lila för att skapa gatans läbbigaste spökhus till Halloween.
Kom hem till ett hus fyllt med ljus
Ställ in Philips Hue-appen så att den märker när du närmar dig hemmet. Belysningen tänds automatiskt innan du ens klivit ur bilen eller är på väg upp mot din ytterdörr.
Ljusguide för fokuserad belysning
Skapa riktad men ändå spridd belysning med utomhusarmaturer utrustade med en ljusguide, ett texturerat rör inuti armaturen som lyser upp din vägg i en färggrann ljusbåge.
Specifikationer
Design och finish
Färg
Svart
Material
Glas