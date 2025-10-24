Erbjudande
Calla-piedestal för utomhusbruk
Med basenheten Calla kan du framhäva skönheten i din trädgård eller lysa upp dina trädgårdsgångar. Anslut till ett strömuttag och välj sedan mellan ljus i 16 miljoner färger. Alla kablar och strömförsörjningsenheter du behöver för att komma igång ingår.
Nuvarande pris är 1295,20 kr, ursprungligt pris är 1619,00 kr
Produktfördelar
- White and color ambiance
- Hue Bridge krävs
- Integrerad LED-belysning
- Vitt och färgat ljus
- Lågspänningssystem – basenhet
- Smart styrning med Hue bridge*
Specifikationer
Design och finish
Färg
Svart
Material
Aluminium