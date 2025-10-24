Support
Närbild på framsidan av Hue White and color ambiance Centura infälld spot

Centura infälld spot

Skapa den perfekta atmosfären med Hue Centura som ger 16 miljoner ljusfärger. Idealisk i ditt vardagsrum och sovrum. Styr direkt via Bluetooth i ett rum, eller parkoppla till en Hue Bridge för att få tillgång till samtliga smarta ljusfunktioner.

Artikeln är inte längre tillgänglig

Produktfördelar

  • White and color ambiance
  • GU10 LED-lampa medföljer
  • Bluetooth-styrning via app
  • Styr med app eller röst*
  • Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Visa alla produktspecifikationer
Find your product manual

Specifikationer

Design och finish

  • Färg

    Aluminium

  • Material

    Syntet

Hållbarhet

Extra funktion/tillbehör medföljer.

Ljusegenskaper

Övrigt

Förpackningens mått och vikt

Produktens mått och vikt

Service

Tekniska specifikationer

Kompatibilitet

Övrigt

  • Paypal
  • Betala med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay