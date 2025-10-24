Support
Närbild på framsidan av Hue White and color ambiance Ensis pendellampa

Ensis pendellampa

Tack vare pendellampan Ensis slanka design och det både uppåt- och nedåtriktade ljuset är det enkelt att kombinera ett funktionellt ljus med stämningsbelysning. Lampan kan användas separat eller som en del av ditt smarta belysningssystem med Hue Bridge.

Artikeln är inte längre tillgänglig

Produktfördelar

  • White and color ambiance
  • Integrerad LED-belysning
  • Snabbstyrning med Bluetooth
  • Styr med app eller röst*
  • Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Specifikationer

