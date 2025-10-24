Ensis pendellampa
Tack vare pendellampan Ensis slanka design och det både uppåt- och nedåtriktade ljuset är det enkelt att kombinera ett funktionellt ljus med stämningsbelysning. Lampan kan användas separat eller som en del av ditt smarta belysningssystem med Hue Bridge.
Nuvarande pris är 4369,00 kr
Produktfördelar
- White and color ambiance
- Integrerad LED-belysning
- Snabbstyrning med Bluetooth
- Styr med app eller röst*
- Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Specifikationer
Design och finish
Färg
Svart
Material
Aluminium