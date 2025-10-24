Ensis pendellampa
Tack vare pendellampan Ensis slanka design och det både uppåt- och nedåtriktade ljuset är det enkelt att kombinera ett funktionellt ljus med stämningsbelysning. Lampan kan användas separat eller som en del av ditt smarta belysningssystem med Hue-bryggan.
Nuvarande pris är 4369,00 kr
Produktfördelar
- White and color ambiance
- Inbyggd LED-lampa
- Bluetooth-styrning via app
- Styr med app eller röst*
- Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Specifikationer
Design och finish
Färg
Vitt
Material
Aluminium