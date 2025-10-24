Support
White rectangular pendant light with matte finish, suspended by two wires, emitting a subtle pink glow along the underside.

Ensis pendellampa

Tack vare pendellampan Ensis slanka design och det både uppåt- och nedåtriktade ljuset är det enkelt att kombinera ett funktionellt ljus med stämningsbelysning. Lampan kan användas separat eller som en del av ditt smarta belysningssystem med Hue-bryggan.

Artikeln är inte längre tillgänglig

Produktfördelar

  • White and color ambiance
  • Inbyggd LED-lampa
  • Bluetooth-styrning via app
  • Styr med app eller röst*
  • Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Find your product manual

Specifikationer

Design och finish

  • Färg

    Vitt

  • Material

    Aluminium

Hållbarhet

Extra funktion/tillbehör medföljer.

Övrigt

Förpackningens mått och vikt

Produktens mått och vikt

Service

Tekniska specifikationer

Kompatibilitet

Övrigt

