*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka.
Go bärbar lampa
Lägg till en Philips Hue Go med vitt och färgat ljus i ditt system. Hue Go har en elegant design med ett transparent hölje. Den är trådlös, bärbar och laddningsbar, upp till 3 timmar. Styr via Hue-systemet eller via knappen på produkten.
Produktfördelar
- White and color ambiance
- Integrerad LED-belysning
- Smart styrning med Hue bridge*
- Styr med rösten*
Bärbar
Philips Hue Go är den mest mångsidiga ljuskällan i ditt hem. När den är kopplad till ett eluttag kan du använda den till att "måla" väggarna med färgat eller vitt ljus. När den är urkopplad från eluttaget blir den en bärbar mittpunkt som du kan ta med dig för att få det bästa ljuset för dina aktiviteter. Philips Hue Go drivs av ett uppladdningsbart internt batteri med en batteritid på upp till 3 timmar. Även i bärbart läge kan du styra Philips Hue Go helt med din smarta enhet. Det inbyggda, smarta batteristyrningssystemet garanterar maximal användning. Även om Philips Hue Go inte är vattentät är den utformad för att klara av hög fuktighet.
Styrning på produkten
Styr Philips Hue Go även utan din smarta enhet till hands. Aktivera ljusinställningar direkt genom att trycka på produkten. Välj mellan sju olika ljuseffekter: funktionellt varmvitt ljus, kallt energigivande dagsljus och fem naturliga dynamiska ljuseffekter som matchar dina speciella stunder. Växla mellan olika färger genom att snabbt trycka och sedan hålla in knappen tills önskad färg kommer upp. Det roliga börjar när du ansluter Philips Hue Go till bryggan. Styr Philips Hue Go från din smarta enhet och upptäck de oändliga möjligheterna.
Naturliga, dynamiska effekter
Gör speciella tillfällen ännu mer speciella med en levande ljuskälla. Philips Hue Go har fem patenterade naturliga dynamiska effekter: mysiga levande ljus, söndagskaffe, meditation, förtrollad skog och nattligt äventyr. Varje dynamisk effekt har sin egen blandning av färger som ger rätt stämning.
Komplett styrning från en smart enhet med Hue-bryggan
Anslut dina Philips Hue-lampor till bryggan och upplev systemets oändliga möjligheter.
Var kreativ med 16 miljoner färger
Lek med ljuset och välj bland 16 miljoner färger som omedelbart ändrar rummets utseende och atmosfär. Du väljer stämning smidigt med ett knapptryck. Plocka fram ett favoritfoto och återupplev ögonblicket med inslag av färg. Spara dina favoritinställningar och hämta dem med ett enkelt knapptryck.
Synkronisera dina filmer, TV-program, musik och spel med smart belysning
Ta underhållningen till nya höjder genom att synkronisera innehållet på din skärm eller musiken från din högtalare med din smarta belysning.* Välj hur du vill synkronisera din belysning med filmer, musik (t.ex. via vår Spotify-integration!), TV-program eller spel och se på då de färgkompatibla lamporna i ditt underhållningsområde reagerar. *Kräver Hue Bridge
Allt ljus på spelandet
Ta spelupplevelsen till helt ny nivå genom att ladda ned tredjepartsapparna och upptäck allt fantastiskt som du kan göra med Philips Hue.
Vakna och somna naturligt
Med Philips Hue kan du snabbt komma upp ur sängen och starta dagen utvilad. Ljusstyrkan ökar gradvis för att efterlikna en soluppgång och hjälper dig att vakna naturligt så du slipper vakna av det höga ljudet från en väckarklocka. Börja dagen på rätt sätt. På kvällen hjälper det avslappnande varmvita ljuset dig att varva ner och förbereder din kropp för en god natts sömn.
Skapa önskad stämning med varmvitt till kallt dagsljus
Skapa rätt stämning för varje ögonblick och inred hemmet med ett varmvitt till kallvitt ljus. Njut av olika stilar året om – ett klart, vitt ljus som påminner om en vårvind, ett varmvitt ljus som skiner som sommarsolen eller ett iskallt dagsljus som för tankarna till vintern.
Koppla av, läs, koncentrera dig och ladda batterierna med egna ljusinställningar
Ljus påverkar vår sinnesstämning och vårt beteende. Philips Hue kan hjälpa dig att anpassa vardagsrutinerna till stunder som du kan njuta av. Hoppa över morgonkaffet och gör dig redo för dagen med ett kallt, starkt vitt dagsljus som hjälper till att stärka både kropp och själ. Behåll fokus med ett finjusterat starkt vitt ljus, eller lägg upp fötterna och slappna av med ett mjukt vitt ljus för ett perfekt avslut på dagen.
Smart styrning både i och utanför hemmet
Med Philips Hue-apparna för iOS och Android kan du fjärrstyra belysningen var du än befinner dig. Kontrollera om du glömde släcka innan du gick hemifrån och tänd lamporna om du arbetar sent.
Ställ in en timer för bekvämlighetens skull
Med Philips Hue kan det se ut som om du är hemma när du inte är det med hjälp av schemafunktionen i Philips Hue-appen. Ställ in lamporna så att de tänds vid en förinställd tid och lyser när du kommer hem. Du kan till och med få belysningen i olika rum att tändas vid olika tidpunkter. Och naturligtvis kan du låta lamporna släckas gradvis under natten så att du aldrig behöver oroa dig om huruvida du har lämnat några lampor tända.
Installationsfri dimring
Med Philips Hue får du en garanterad jämn dimring. Inte för ljust, inte för mörkt. Lagom helt enkelt. Inga kablar, ingen elektriker och ingen installation.
Styr det på ditt sätt
Anslut dina Philips Hue-lampor till bryggan för att utforska de oändliga möjligheterna. Styr belysningen från en smartphone eller surfplatta, eller lägg till brytare som kan tända och släcka ljuset. Ställ in timers, aviseringar, larm och mycket mer och njut av den kompletta Hue-upplevelsen. Philips Hue fungerar även med Amazon Alexa, Apple Homekit och Google Home så att du kan styra belysningen med rösten.
