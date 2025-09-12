Bärbar

Philips Hue Go är den mest mångsidiga ljuskällan i ditt hem. När den är kopplad till ett eluttag kan du använda den till att "måla" väggarna med färgat eller vitt ljus. När den är urkopplad från eluttaget blir den en bärbar mittpunkt som du kan ta med dig för att få det bästa ljuset för dina aktiviteter. Philips Hue Go drivs av ett uppladdningsbart internt batteri med en batteritid på upp till 3 timmar. Även i bärbart läge kan du styra Philips Hue Go helt med din smarta enhet. Det inbyggda, smarta batteristyrningssystemet garanterar maximal användning. Även om Philips Hue Go inte är vattentät är den utformad för att klara av hög fuktighet.