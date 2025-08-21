Ljusslingor med globlampor ger din utomhusmiljö den där klassiska, caféinspirerade looken. Du bidrar med anpassningen.
Personliga feststämningar
Full fest i fullfärg, slappna av i det varma skenet
Inbyggda LED-lampor med fullfärg och Chromasync™-teknik gör att dessa ljusslingor med globlampor lyser i starkt vitt och mättat färgljus, perfekt för utomhusfester.
Spelar du musik till en fest? Synkronisera dem med dina låtar och se musiken få färgerna att röra sig.
När det är dags att koppla av kan du dimra ljuskällorna till en extremt låg ljusstyrka i valfri nyans av varmt eller kallt vitt ljus. Skapa en extra mysig stämning med en ljusscen eller specialeffekt – till exempel glittrande levande ljus.
Festens ljus och själ
Festavia globlampor med sin snygga iögonfallande Lightguide-design gör dem till ett vackert tillskott till din utomhusmiljö – oavsett om de är tända eller släckta! Varje Lightguide ljuskälla är försedd med en inre del som balanserar färg, ljusstyrka och ljusriktning för optimal effektfullhet. Anpassa dem precis som du vill: ställ in en gradient av flera färger över ljusslingan, välj mellan säsongsbetonade ljusscener eller använd speciella ljuseffekter för att perfekt matcha stämningen på fester, speciella tillfällen eller avkoppling utomhus.
Byggd för att hålla, oavsett väder
Festavia ljusslingor med globlampor är konstruerade för utomhusbruk året runt, i regn, solsken eller snö. Nu behöver du inte ta ner dina lampor, du kan lämna kvar dem tills nästa tillfälle. De hållbara ljuskällorna med glaskänsla är vattentäta, vädertåliga, okrossbara och utbytbara, för säkerhets skull.
Enkel plug-and-play-installation
Festavia ljusslingor med globlampor drivs av ett lågspänningssystem, vilket innebär att de kan anslutas till ett befintligt eluttag med den medföljande nätadaptern. Ingen komplicerad omkoppling är nödvändig. Du kan enkelt lägga till ljusslingor i ett befintligt lågspänningssystem och integrera dessa med andra ljuskällor i din utomhusmiljö.
Ljusslingor med globlampor kan inte förlängas rakt av, men du kan ansluta två ljusslingor i strömkällan med hjälp av T-kontakten som medföljer förlängningsslingan.
Frågor och svar
Kan Festavia ljusslingor med globlampor lysa med vitt ljus också?
Kan Festavia ljusslingor med globlampor lysa med vitt ljus också?
Kan jag byta ut ljuskällorna i en Festavia ljusslinga med globlampor?
Kan jag byta ut ljuskällorna i en Festavia ljusslinga med globlampor?
Vilket är det bästa sättet att hänga upp mina Festavia ljusslingor med globlampor?
Vilket är det bästa sättet att hänga upp mina Festavia ljusslingor med globlampor?
Är ljuskällorna av glas?
Är ljuskällorna av glas?
Specifikationer
Design och finish
Design och finish
Färg
Svart
Material
Syntet
Hållbarhet
Hållbarhet
Miljö
Miljö
Extra funktion/tillbehör medföljer.
Extra funktion/tillbehör medföljer.
Ljusegenskaper
Ljusegenskaper
Ljusslinga/Lightstrip
Ljusslinga/Lightstrip
Övrigt
Övrigt
Förpackningens mått och vikt
Förpackningens mått och vikt
Strömförbrukning
Strömförbrukning
Produktens mått och vikt
Produktens mått och vikt
Service
Service
Tekniska specifikationer
Tekniska specifikationer
Förpackningens innehåll
Förpackningens innehåll
Kompatibilitet
Kompatibilitet
Övrigt
Övrigt
Behöver du en del?
Letar du efter reservdelar till den här produkten? Hitta nya strömkablar, fästen med mera för att blåsa nytt liv i dina lampor.
*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka.