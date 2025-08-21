Support
Personliga feststämningar

Ljusslingor med globlampor ger din utomhusmiljö den där klassiska, caféinspirerade looken. Du bidrar med anpassningen.

Två slingor med Festavia globlampor för utomhusbruk med svarta sladdar och transparenta och smarta Lightguide-ljuskällor
En kvinna dansar på en altan under Festavia ljusslingor med globlampor för utomhusbruk. Ljuskällorna lyser blått, rosa och vitt med smart ljus

Full fest i fullfärg, slappna av i det varma skenet

Inbyggda LED-lampor med fullfärg och Chromasync™-teknik gör att dessa ljusslingor med globlampor lyser i starkt vitt och mättat färgljus, perfekt för utomhusfester. 
Spelar du musik till en fest? Synkronisera dem med dina låtar och se musiken få färgerna att röra sig. 
När det är dags att koppla av kan du dimra ljuskällorna till en extremt låg ljusstyrka i valfri nyans av varmt eller kallt vitt ljus. Skapa en extra mysig stämning med en ljusscen eller specialeffekt – till exempel glittrande levande ljus.

En sittgrupp på en altan nattetid, med Festavia ljusslingor med globlampor för utomhusbruk. Ljuskällorna lyser rosa, gult och lila med smart ljus

Festens ljus och själ

Festavia globlampor med sin snygga iögonfallande Lightguide-design gör dem till ett vackert tillskott till din utomhusmiljö – oavsett om de är tända eller släckta! Varje Lightguide ljuskälla är försedd med en inre del som balanserar färg, ljusstyrka och ljusriktning för optimal effektfullhet. Anpassa dem precis som du vill: ställ in en gradient av flera färger över ljusslingan, välj mellan säsongsbetonade ljusscener eller använd speciella ljuseffekter för att perfekt matcha stämningen på fester, speciella tillfällen eller avkoppling utomhus.

Utforska musiksynkronisering
En vattentät Festavia smart globlampa för utomhusbruk är nedstänkt med vatten och lyser rosa med smart ljus

Byggd för att hålla, oavsett väder

Festavia ljusslingor med globlampor är konstruerade för utomhusbruk året runt, i regn, solsken eller snö. Nu behöver du inte ta ner dina lampor, du kan lämna kvar dem tills nästa tillfälle. De hållbara ljuskällorna med glaskänsla är vattentäta, vädertåliga, okrossbara och utbytbara, för säkerhets skull.

En ljusslinga med Festavia globlampor för utomhusbruk med transparenta Lightguide-ljuskällor, svart sladd och strömkälla för lågspänning

Enkel plug-and-play-installation 

Festavia ljusslingor med globlampor drivs av ett lågspänningssystem, vilket innebär att de kan anslutas till ett befintligt eluttag med den medföljande nätadaptern. Ingen komplicerad omkoppling är nödvändig. Du kan enkelt lägga till ljusslingor i ett befintligt lågspänningssystem och integrera dessa med andra ljuskällor i din utomhusmiljö.

Ljusslingor med globlampor kan inte förlängas rakt av, men du kan ansluta två ljusslingor i strömkällan med hjälp av T-kontakten som medföljer förlängningsslingan.

Frågor och svar

Kan Festavia ljusslingor med globlampor lysa med vitt ljus också?

Kan jag byta ut ljuskällorna i en Festavia ljusslinga med globlampor?

Vilket är det bästa sättet att hänga upp mina Festavia ljusslingor med globlampor?

Är ljuskällorna av glas?

Specifikationer

Design och finish

  • Färg

    Svart

  • Material

    Syntet

Hållbarhet

Miljö

Extra funktion/tillbehör medföljer.

Ljusegenskaper

Ljusslinga/Lightstrip

Övrigt

Förpackningens mått och vikt

Strömförbrukning

Produktens mått och vikt

Service

Tekniska specifikationer

Förpackningens innehåll

Kompatibilitet

Övrigt

Behöver du en del?

Letar du efter reservdelar till den här produkten? Hitta nya strömkablar, fästen med mera för att blåsa nytt liv i dina lampor.

