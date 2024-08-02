Support
Närbild på framsidan av Paket: 4 GU10 white ambience + Bridge

Försäljning

Paket: 4 GU10 white ambience + Bridge

Kom snabbt igång med smart belysning. Sätt de här smarta GU10 LED-ljuskällorna i dina spotlights och få ett varmt till kallt vitt ljus samt omedelbar trådlös dimring. Enkelt och du behöver ingen elektriker.

20%

1857,00 kr

1485,60 kr

  • Köp nu, betala senare med Klarna
  • Fri frakt över 500 kr
  • 30 dagars gratis returrätt
  • 2-3 dagars leverans
  • Säker utcheckning

Produktfördelar

  • Varmt-till-kallt vitt ljus
  • Lägg till upp till 50 lampor
  • Kontrollera med app, röst eller dimmers eller tillbehör
Visa alla produktspecifikationer

I det här paketet

Närbild på framsidan av Hue White ambiance GU10 – smart spotlight – (2-pack)

2 x Hue White ambiance GU10 – smart spotlight – (2-pack)

GU10-ljuskällorna passar perfekt för spotlights och ger dig den bästa belysningen för dina dagliga rutiner. Med anpassningsbart vitt ljus och ultralåg dimring kan du justera belysningen så att den passar perfekt för varje stund på dagen.

GU10 – smart spotlight – (2-pack)
Närbild på framsidan av Hue Bridge

1 x Hue Bridge

Med Hue Bridge som är hjärnan bakom Philips Hue smarta belysningssystem kan du ansluta och styra upp till 50 ljuskällor samt tillbehör. Koppla bara in den och använd Hue-appen för att ställa in rutiner, timers, anpassade ljusscener m.m.

Bridge

Specifikationer

Produktinformation

Belopp

3

Tekniska specifikationer

2x Hue White ambiance GU10 – smart spotlight – (2-pack)
1x Hue Bridge

Paket som du kanske gillar

Smart plug 3-pack

Hue

Smart plug 3-pack

1149,00 kr

Multipack: Dimmer switch 3-pack

Multipack: Dimmer switch 3-pack

777,00 kr

-10%
Multipack: Milliskin infälld spot 6-pack, vitt

Multipack: Milliskin infälld spot 6-pack, vitt

2538,00 kr

2284,20 kr

-10%
Multipack: Centura infälld spot 6-pack, vitt

Multipack: Centura infälld spot 6-pack, vitt

4378,00 kr

3940,20 kr

-10%
Paket: Lightstrip + förlängning

Paket: Lightstrip + förlängning

998,00 kr

898,20 kr

-10%
Paket: Ambiance gradient lightstrip 2m + 1m förlängning

Paket: Ambiance gradient lightstrip 2m + 1m förlängning

2598,00 kr

2338,20 kr

A60 – E27 smart ljuskälla – 800 (4-pack)

Hue White and color ambiance

A60 – E27 smart ljuskälla – 800 (4-pack)

1959,00 kr

20% rabatt med Bridge!
A60 – E27 smart ljuskälla – 800 (4-pack)

Hue White ambiance

A60 – E27 smart ljuskälla – 800 (4-pack)

989,00 kr

20% rabatt med Bridge!
Kronljus – E14 smart ljuskälla – (2-pack)

Hue White ambiance filament

Kronljus – E14 smart ljuskälla – (2-pack)

749,00 kr

Köp paket med Hue Bridge

*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka

  • Paypal
  • Betala med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay