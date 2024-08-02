*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka.
Paket: 4 GU10 white ambience + Bridge
Kom snabbt igång med smart belysning. Sätt de här smarta GU10 LED-ljuskällorna i dina spotlights och få ett varmt till kallt vitt ljus samt omedelbar trådlös dimring. Enkelt och du behöver ingen elektriker.
1857,00 kr
1485,60 kr
Produktfördelar
- Varmt-till-kallt vitt ljus
- Lägg till upp till 50 lampor
- Kontrollera med app, röst eller dimmers eller tillbehör
I det här paketet
2 x Hue White ambiance GU10 – smart spotlight – (2-pack)
GU10-ljuskällorna passar perfekt för spotlights och ger dig den bästa belysningen för dina dagliga rutiner. Med anpassningsbart vitt ljus och ultralåg dimring kan du justera belysningen så att den passar perfekt för varje stund på dagen.GU10 – smart spotlight – (2-pack)
1 x Hue Bridge
Med Hue Bridge som är hjärnan bakom Philips Hue smarta belysningssystem kan du ansluta och styra upp till 50 ljuskällor samt tillbehör. Koppla bara in den och använd Hue-appen för att ställa in rutiner, timers, anpassade ljusscener m.m.Bridge
