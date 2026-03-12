Hue Festavia utomhusljusslingor med globlampor 21 m förlängning
Artikeln är inte längre tillgänglig
Om Hue Festavia utomhusljusslingor med globlampor 21 m förlängning
Skapa en mysig atmosfär eller färgglad feststämning med skimrande färger runt din altan, veranda eller annan uteplats, oavsett om du skapar en gradient eller spelar upp animerade ljuseffekter. Denna förlängning kan användas för att lägga till två ljusslingor till din strömkälla med den medföljande T-kontakten, och gör det också möjligt att lägga till slingan till vilken lågspänningsinstallation som helst. Ljusslingor med globlampor kan inte förlängas ände mot ände.
- 21m med 30 ljuskällor
- Kraftig utbytbar ljuskälla 50 lumen
- Ljus med fullspektrum (1000-20000K)
- Musiksynkronisering och dynamiska effekter
- Förlängningskontakt ingår
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103063731
Design och finish
- Färg
- Svart
- Material
- Syntet
Hållbarhet
- Nominell livslängd
- 25 000
Miljö
- Driftsfuktighet
- 5 % <H<75 % (icke-kondenserande)
- Driftstemperatur
- -20 °C till +45 °C
Extra funktion/tillbehör medföljer.
- Färgväxlande (LED)
- Ja
- Helt väderbeständig
- Ja
Ljusegenskaper
- Färgtemperatur
- 1000-20000 K
Ljusslinga/Lightstrip
- Kan förlängas
- Nej
- Ingångsspänning
- 24V
Övrigt
- Särskilt utformad för
- Balkong, Trädgård, Altan, Utomhus
- Typ
- Ljusslingor
Förpackningens mått och vikt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103063731
- Nettovikt
- 2,7 kg
- Bruttovikt
- 3,56 kg
- Höjd
- 181 mm
- Längd
- 179,5 mm
- Bredd
- 502 mm
- Materialnummer (12NC)
- 929004582006
Strömförbrukning
- Energiförbrukning i viloläge
- 0,5
- Effekt
- 25,6
Produktens mått och vikt
- Nettovikt
- 2,7 kg
- Nettovikt
- 5,73 lb
- Kabellängd till första lysdiod
- 3 700 mm
- Ljusslinga, längd
- 21 000 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniska specifikationer
- Ljusflöde på 4 000 K
- 1 500
- Ljusflöde för medföljande ljuskälla
- 50
- Nätström
- DC, 24 V
- IP-kod
- IP65 | Dammskyddad och strålskyddad
- Skyddsklass
- Klass II – dubbelisolerad
- Ljusflöde på 2 700 K
- 1 500
- Lysdioder, avstånd
- 70 cm
- Antal ljuskällor
- 30
- Skyddsklass (ljusslingor)
- Class III
Ljuskällan
- Uppgraderbar programvara
- Ja
Kompatibilitet
- Kompatibel med effektfunktionen
- Yes
- Philips Hue-app
- Android 10.0 och senare, iOS 16 eller senare
- WiFi
- Fungerar utan Wi-Fi
- Fastställd supportperiod
- Minst 48 månader efter introduktionsdatum
- Max. antal tillbehör
- 12 (with Hue Bridge)
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystem
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Övrigt
- Användarhandbok
- User Manual
- Kassering av produkten
- I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Korrekt kassering av produkten bidrar till att förhindra potentiella negativa effekter på miljön och människors hälsa
- Isärtagning
- Det finns ingen information om isärtagning