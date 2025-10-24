Iris guld specialutgåva
Skapa stämning i rummet med Philips Hue Iris-lampan i limiterad utgåva. Finns i silver, guld, koppar och rosé. Iris-lampan ger fin belysning i en kaskad av färg mot väggen och en mjuk bakgrundsbelysning med unik ljuseffekt. Lägg till en Hue Bridge om du vill ha fler funktioner.
Nuvarande pris är 1319,00 kr
Produktfördelar
- White and color ambiance
- Integrerad LED-belysning
- Snabbstyrning med Bluetooth
- Styr med app eller röst*
- Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Specifikationer
Design och finish
Färg
Guld
Material
Syntet
Metall