*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka.
Iris silver specialutgåva
Skapa stämning i ditt hem med Philips Hue Iris special edition i silver, guld, koppar eller rosé. Lampan målar dina väggar i färg och ger en härlig bakgrundsbelysning med unik ljuseffekt. Lägg till en Hue Bridge om du vill ha tillgång till fler funktioner.
Nuvarande pris är 129,99 kr
Produktfördelar
- White and color ambiance
- Bluetooth-aktiverad
- Hue Bridge aktiverad
- Inbyggd LED-lampa
- Snabbstyrning med Bluetooth
- Styr med app eller röst*
- Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Belysningsinspiration
Se hur andra använder Philips Hue smarta belysning för att skapa stämning – och dela dina egna ljusinställningar på Instagram med hashtaggen #philipshue
@deer.home
@dutchguy84
Skönhet möter det smarta
Philips Hue Iris-lampan i begränsad upplaga i silver förhöjer en design som redan är ikonisk. Genomtänkta element — den vävomspunna sladden, innerrör av metall, genomskinlig skål, och en blandning av material — fungerar tillsammans för att förse dig med en smart lampa som avger en unik ljuseffekt.
En stilig plug-and-play-lampa
Philips Hue Iris-lampan har en unik stil som kompletterar alla typer av heminredningar. Placera accent-lampan var som helst i ditt hem, låt den lysa upp väggarna med färggrant ljus eller ställ den på ett nattduksbord för en dov nattbelysning.
Smart belysning hjälper dig att vakna och somna på ett naturligare sätt
Para ihop Philips Hue Iris-lampan med Hue Bridge för att skapa Vakna- och Somnarutiner, som hjälper dig att somna och vakna på ett naturligare sätt. Lampans dimningsegenskaper i kombination med dess diffusa bakgrundsbelysning får dig att vakna till din alldeles egna soluppgång på morgonen allt eftersom det långsamt blir ljusare, eller att gradvis dimma den varma belysningen för att göra det lättare för dig att somna.
Styr upp till 10 ljuskällor med Bluetooth-appen
Med Hue Bluetooth-appen kan du styra dina smarta Hue-ljuskällor i ett enskilt rum i ditt hem. Lägg till upp till 10 smarta ljuskällor och styr dem med en enkel knapptryckning på din mobila enhet.
Styr med app eller röst*
Philips Hue fungerar med Alixa, Siri och Google Assistant. Med enkla röstkommandon kan du dimra, öka eller ändra färg på belysningen, oavsett om du vill styra en ljuskälla eller all belysning i hemmet. Röstkontroll kräver en Philips Hue Bridge och en kompatibel partnerenhet.
Skaffa de perfekta ljusinställningar för dina dagliga behov
Fyra förinställda ljuslägen - Få ny energi, Koncentration, Läs, och Koppla av - skapade för dina dagliga behov, gör din dag enklare och vackrare. De två kalla ljusinställningarna, Få ny energi och Koncentration, hjälper dig att komma igång på morgonen eller behålla ditt fokus, medan de varmare Läs och Koppla av hjälper dig att njuta av en bra bok eller lugna ner en stressad hjärna.
Skapa rätt stämning med varmvitt till kallvitt ljus
Dessa ljuskällor och ljusarmaturer ger olika nyanser av varmvitt till kallvitt ljus. Med fullständig dimbarhet från ljust till dämpat nattljus kan du ställa in dina ljuskällor till den perfekta nyansen och ljusstyrkan för dina dagliga behov.
Skapa en personlig upplevelse med färggrann smart belysning
Förvandla ditt hem med över 16 miljoner färger, och skapa rätt atmosfär för alla situationer på ett ögonblick. Med ett knapptryck kan du skapa feststämning för ett party, förvandla ditt vardagsrum till biograf, lyfta fram din heminredning med färgaccenter, och mycket mer.
Få tillgång till alla smarta funktioner med Hue Bridge
Hue Bridge ger åtkomst till de funktioner som gör smart belysning verkligt smart – kontroll hemifrån, röststyrning, automatiserad belysning och mycket mer. Lägg till en Hue Bridge i inställningarna för att skapa helhetsupplevelser, utnyttja teknik som är säker och tillförlitlig, och mycket mer. Hue Bridge är nyckeln till en aldrig tidigare skådad smart belysning.
Tillgängliga reservdelar för den här produkten
Behöver du reservdelar till den här produkten? Hitta nya nätadaptrar, fästen och annat och förläng livslängden för dina lampor.
Specifikationer
Design och finish
Design och finish
Färg
Silver
Material
Syntet
Metall