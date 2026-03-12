Klotlampa - E14 ljuskälla - 2-pack

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Collection of compact luster-shaped smart bulbs with a glossy pink top, metallic screw base, and white and color text visible.
I lager
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Om Klotlampa - E14 ljuskälla - 2-pack

Med Philips Hue Luster P45 E14-lampan kan du integrera dina minsta lampor och armaturer i ditt smarta Philips Hue-belysningssystem. Eftersom klotlampan inte är större än en golfboll passar den där andra längre E14-lampor inte får plats. Klotlampan som finns i vitt, White ambiance och White and Color Ambiance ger miljontals nyanser av vitt och färgat ljus i alla rum.  

  • Vitt och färgat ljus
  • Omedelbar styrning via Bluetooth
  • Styr med app eller röst*
  • Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer

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