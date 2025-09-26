Det är det mest avancerade, intuitiva och roliga sättet att lysa upp ditt hem både inifrån och ut. Skapa ditt system utifrån ett urval smarta ljuskällor, lampor, utomhusbelysning och tillbehör. Lås upp alla funktioner med en smart ljushubb av typen Hue Bridge eller Bridge Pro och konfigurera och styr allt via Hue-appen. Njut av automatiseringar, synkronisera med TV, spel och musik, lås upp smart hemsäkerhet, styrning när du är borta hemifrån och mycket mer!
Nyhet
Essential A60 – E27 smart ljuskälla – 806 lm – 8 W – 4-pack
Välkommen in i en värld av smart belysning med denna Philips Hue Essential-ljuskälla, i fullfärg och reglerbart vitt ljus som du enkelt kan justera från varmt och mysigt till svalt vitt ljus. Skapa den perfekta stämningen med smidig dimring, miljontals färger och ett bibliotek av ljusscener som våra experter tagit fram – eller skapa din egen! Kompatibel med alla Philips Hue-produkter.
Sockel
Ljusfärg
Form
Modell
Paket
Nuvarande pris är 699,00 kr
Produktfördelar
- Upp till 806 lumen
- Varmt till kallvitt (2200-6500K)
- Dimbar till 2% ljusstyrka
- Essential Color
- Styr med användning av app eller röst
Jämför ljuskällorna Hue Essential och Hue LED
HueHandla nu
Ljusflöde
Precisionsfärg Chromasync™
Dimbar
Färgtemperaturintervall
Kom igång med smart belysning
Skapa den perfekta atmosfären
Med 8 miljoner färger och flera toner av varmt till kallt vitt ljus att välja mellan kan du skapa den perfekta stämningen för allt du gör både inomhus och utomhus. Välj en av våra färgglada, skräddarsydda ljusscener (eller designa din egen!), arbeta eller slappna av till den optimala tonen av vitt ljus, eller låt dina lampor glittra som stjärnorna för de där extra speciella stunderna.
Smidig dimring
Traditionella ljuskällor behöver en speciell strömbrytare med dimmer som kopplas till ditt hems elnät. Med smarta lampor är dimning inbyggd – Hue-appen, smarta strömbrytare och till och med din röst kan dimma dina lampor direkt och smidigt till låga nivåer.
Få allt med en Bridge
Hue Bridge och en Bridge Pro ger tillgång till en omfattande uppsättning avancerade smarta belysningsfunktioner. I dessa ingår coola ljuseffekter, surroundbelysning som kan synkas med hemmets underhållningssystem, Hue Secure för hemsäkerhet som integrerar lampor och kameror, röstkontroll med smarta assistenter, samt en hel del snillrik automation. Bridge Pro är vår mest avancerade Smart Light Hub som ger dig fler funktioner och möjligheten att använda fler lampor och som dessutom är snabbare.
Specifikationer
Lampans egenskaper
Lampans egenskaper
Dimbar
Ja
Storlek
Storlek
Hållbarhet
Hållbarhet
Miljö
Miljö
Extra funktion/tillbehör medföljer.
Extra funktion/tillbehör medföljer.
Garanti
Garanti
Ljusegenskaper
Ljusegenskaper
Förpackningens mått och vikt
Förpackningens mått och vikt
Förpackningsinformation
Förpackningsinformation
Strömförbrukning
Strömförbrukning
Produktens mått och vikt
Produktens mått och vikt
Service
Service
Tekniska specifikationer
Tekniska specifikationer
Ljuskällan
Ljuskällan
Förpackningens innehåll
Förpackningens innehåll
Kompatibilitet
Kompatibilitet
Övrigt
Övrigt
*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka.