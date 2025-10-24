Support
Närbild på framsidan av Hue White and color ambiance Kronljus - E14 ljuskälla

Erbjudande

Kronljus - E14 ljuskälla

Sätt färg på valfritt rum med den här smarta Candelabra-ljuskällan, som avger varmvitt till kallvitt ljus och 16 miljoner färger. Använd Bluetooth för direkt styrning av belysningen i ett rum eller anslut till Hue Bridge för att få tillgång till samtliga funktioner.

Artikeln är inte längre tillgänglig

Hämta produktinformationsblad

Produktfördelar

  • White and color ambiance
  • Bluetooth-aktiverad
  • Hue Bridge aktiverad
  • Vitt och färgat ljus
  • Snabbstyrning med Bluetooth
  • Styr med app eller röst*
  • Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Visa alla produktspecifikationer
Find your product manual

Specifikationer

Storlek

  • Mått (B × H × D)

    39x117

Hållbarhet

Miljö

Extra funktion/tillbehör medföljer.

Garanti

Ljusegenskaper

Förpackningens mått och vikt

Förpackningsinformation

Strömförbrukning

Produktens mått och vikt

Service

Tekniska specifikationer

Ljuskällan

Förpackningens innehåll

Kompatibilitet

Övrigt

  • Paypal
  • Betala med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay