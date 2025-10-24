Erbjudande
Signe bordslampa
Ge väggen en färgklick eller skapa ett stämningsfullt ljus med den här snygga bordslampan. Lyser med en valfri nyans av vitt ljus eller 16 miljoner färger. Lampan kan användas separat eller som del av ditt smarta belysningssystem med Hue-bryggan.
Nuvarande pris är 1301,00 kr, ursprungligt pris är 1859,00 kr
Produktfördelar
- Inbyggd LED-lampa
- Bluetooth-styrning via app
- Styr med app eller röst*
- Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Specifikationer
Design och finish
Färg
Aluminium
Material
Aluminium