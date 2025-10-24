Xamento infälld spot
Gör din vardag lite roligare med den infällda downlighten Xamento i svart som ger smart belysning med miljontals färger. Den här lampan passar alla badrumsinredningar med sin moderna design och IP44-klassning.
Nuvarande pris är 929,00 kr
Produktfördelar
- White and color ambiance
- 1 x GU10-ljuskälla
- Bluetooth-styrning via app
- Styr med app eller röst*
- Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Specifikationer
Design och finish
Färg
Svart
Material
Syntet