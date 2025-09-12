*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka.
G93 globlampa – E27 smart ljuskälla
Skapa ett stilsäkert inslag i ditt hem med en rund LED-globlampa med tvinnad glödtråd. Lampan har vintagestil, men med en modern touch, och kan göra allt som andra smarta ljuskällor kan göra, inklusive sänka eller öka ljusstyrkan.
Produktfördelar
- White filament
- Bluetooth-aktiverad
- Hue Bridge aktiverad
- Vintagelampa med mjukt vitt ljus
- Snabbstyrning med Bluetooth
- Styr med app eller röst*
- Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Vintagedesign möter moderna möjligheter
Fånga den populära Edison-ljuskällans utstrålning, med dess distinkt lysande innerspole och transparenta glob, med smarta filamentljuskällor. Dessa smarta LED-ljuskällor i retrostil kombinerar den enkla vintagedesignens utseende och känsla med Philips Hue-belysningens styrka och intelligens.
Styr upp till 10 ljuskällor med Bluetooth-appen
Med Hue Bluetooth-appen kan du styra dina smarta Hue-ljuskällor i ett enskilt rum i ditt hem. Lägg till upp till 10 smarta ljuskällor och styr dem med en enkel knapptryckning på din mobila enhet.
Styr lamporna med din röst*
Styr dina ljuskällor handsfree och använd din röst istället! Enkla röstkommandon låter dig styra enskilda eller flera ljuskällor i ett rum. *Fungerar med Google Assistant och Amazon Alexa.
Skapa rätt stämning med mjukt vitt ljus
Hue-ljuskällor och ljusarmaturer använder ett mjukt vitt ljus. Dessa smarta ljuskällor, som är dimbara från klart dagsljus till dämpat nattljus, låter dig fylla ditt hem med precis rätt nivå av varmt ljus när du behöver det.
Få tillgång till alla smarta funktioner med Hue Bridge
Hue Bridge ger åtkomst till de funktioner som gör smart belysning verkligt smart – kontroll hemifrån, röststyrning, automatiserad belysning och mycket mer. Lägg till en Hue Bridge i inställningarna för att skapa helhetsupplevelser, utnyttja teknik som är säker och tillförlitlig, och mycket mer. Hue Bridge är nyckeln till en aldrig tidigare skådad smart belysning.
Specifikationer
Storlek
Mått (B × H × D)
95x150