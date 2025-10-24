ST72 Edison – E27 smart ljuskälla
Denna större version av den avlånga ljuskällan i Edison-stil, ST72, är Bluetooth-kompatibel, har glödtråd och en elegant gul beläggning som ger en modern variant av vintage-design. Använd med Bluetooth eller parkoppla med en Hue Bridge för fler smarta belysningsfunktioner.
Nuvarande pris är 469,00 kr
Produktfördelar
- White filament
- Bluetooth-aktiverad
- Hue Bridge aktiverad
- Vintagelampa med mjukt vitt ljus
- Snabbstyrning med Bluetooth
- Styr med app eller röst*
- Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Specifikationer
Storlek
Storlek
Mått (B × H × D)
73x171