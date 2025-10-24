Fuzo piedestallampa för utomhusbruk
Nu kan du även använda Hue utomhus. Piedestallampan Fuzo kan anslutas till din befintliga Hue-bryggan så att du får tillgång till alla funktioner såsom fjärrstyrning och schemaläggning. Med sitt höga ljusflöde välkomnar den dig hem. Hue-brygga ingår inte.
Nuvarande pris är 1319,00 kr
Produktfördelar
- White
- Hue Bridge krävs
- Integrerad LED-belysning
- Varmvitt ljus (2 700 K)
- Drivs med nätström
- Smart styrning med Hue bridge*
Specifikationer
Design och finish
Färg
Svart
Material
Metall