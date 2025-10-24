Support
Närbild på framsidan av Hue White Fuzo väggbelysning utomhus

Erbjudande

Fuzo väggbelysning utomhus

Nu kan du utöka Hue till utomhusytorna. Vägglampan Fuzo kan anslutas till den befintliga Hue-bryggan så att du får tillgång till alla funktioner såsom fjärrstyrning och schemaläggning. Med sitt höga ljusflöde välkomnar den dig hem. Hue-brygga ingår inte.

Artikeln är inte längre tillgänglig

Produktfördelar

  • White
  • Hue Bridge krävs
  • Integrerad LED-belysning
  • Varmvitt ljus (2 700 K)
  • Drivs med nätström
  • Smart styrning med Hue bridge*
Visa alla produktspecifikationer
Find your product manual

Specifikationer

Design och finish

  • Färg

    Svart

  • Material

    Metall

Hållbarhet

Extra funktion/tillbehör medföljer.

Ljusegenskaper

Övrigt

Förpackningens mått och vikt

Produktens mått och vikt

Service

Tekniska specifikationer

Kompatibilitet

Övrigt

  • Paypal
  • Betala med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay