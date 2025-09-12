Expandera till ett smart belysningssystem med Hue Bridge

När du är ansluten till en Hue Bridge (*säljs separat) blir din smarta belysning ännu mer mångsidig. Använd Philips Hue-appen för att styra belysningen var du än befinner dig. Ställ in timers, rutiner och lägg till eller ta bort ljuskällor från ditt system.