*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka.
Trådlös dimmersats E27
Kom igång med den trådlösa Philips Hue-dimmersatsen och ta del av smidig trådlös dimring. Den fungerar direkt. Styr ljuskällan med den inbyggda strömbrytaren med dimmer eller anslut allt till en Hue-brygga för att låsa upp fler smarta funktioner.
Produktfördelar
- White
- Hue Bridge aktiverad
- 1 x E27-ljuskälla
- Varmvitt ljus
- Dimbar
- Dimmer switch medföljer
Lys upp och dimra din smarta belysning
Med Philips Hue Dimmer switch kan du trådlöst dimra ljusstyrkan.
Anslut upp till tio smarta ljuskällor
Med trådlös Philips Hue-dimring för smart belysning kan du ansluta upp till tio ljuskällor för att styra dem samtidigt från en enda strömbrytare med dimmer.
Expandera till ett smart belysningssystem med Hue Bridge
När du är ansluten till en Hue Bridge (*säljs separat) blir din smarta belysning ännu mer mångsidig. Använd Philips Hue-appen för att styra belysningen var du än befinner dig. Ställ in timers, rutiner och lägg till eller ta bort ljuskällor från ditt system.
Placera Hue Dimmer switch var du vill
Philips Hue Dimmer switch fungerar som en normal väggströmbrytare och dimmer – fast bättre. Förutom att du kan montera den med skruvar eller tejp kan du ta bort magnetkontrollen och ta den med dig vart du vill.
Specifikationer
Storlek
Storlek
Mått (B × H × D)
62x110