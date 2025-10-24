Support
Närbild på framsidan av Hue White Turaco-stolpe för utomhusbruk

Turaco-stolpe för utomhusbruk

Nu kan du även använda Philips Hue utomhus. Lucca-stolpen kan anslutas till din befintliga Hue-brygga så att du får tillgång till alla funktioner såsom fjärrstyrning, geofencing och schemaläggning. Hue-brygga ingår ej.

Artikeln är inte längre tillgänglig

Produktfördelar

  • White
  • Hue Bridge krävs
  • E27 LED-ljuskälla medföljer
  • Varmvitt ljus (2 700 K)
  • Drivs med nätström
  • Smart styrning med Hue bridge*
Specifikationer

Design och finish

  • Färg

    Rostfritt stål

  • Material

    Aluminium

Hållbarhet

Extra funktion/tillbehör medföljer.

Ljusegenskaper

Övrigt

Förpackningens mått och vikt

Produktens mått och vikt

Service

Tekniska specifikationer

Kompatibilitet

Övrigt

