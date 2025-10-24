Turaco-stolpe för utomhusbruk
Nu kan du även använda Philips Hue utomhus. Lucca-stolpen kan anslutas till din befintliga Hue-brygga så att du får tillgång till alla funktioner såsom fjärrstyrning, geofencing och schemaläggning. Hue-brygga ingår ej.
Produktfördelar
- White
- Hue Bridge krävs
- E27 LED-ljuskälla medföljer
- Varmvitt ljus (2 700 K)
- Drivs med nätström
- Smart styrning med Hue bridge*
Specifikationer
Design och finish
Färg
Rostfritt stål
Material
Aluminium