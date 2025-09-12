Välkommen till det lekfulla och flexibla sättet att inreda med belysning — Essential flex LED-list! Böj den hur du vill och gör den till en dekorativ mittpunkt, i ditt vardagsrum, hemmakontor eller barnens rum. Använd flex LED-list till att rama in speglar och möbler. Ställ in på valfri färggradient, inklusive häftiga neonljuseffekter för en extra livfull stämning. Ta första steget in i världen av Hue smart belysning – styr med Hue-appen eller med din röst genom en smart hem-assistent, ställ in automatiseringar och välj bland dussintals ljusscener.