Hue Essential flex LED-list 5m
Välkommen till det lekfulla och flexibla sättet att inreda med belysning — Essential flex LED-list! Böj den hur du vill och gör den till en dekorativ mittpunkt, i ditt vardagsrum, hemmakontor eller barnens rum. Använd flex LED-list till att rama in speglar och möbler. Ställ in på valfri färggradient, inklusive häftiga neonljuseffekter för en extra livfull stämning. Ta första steget in i världen av Hue smart belysning – styr med Hue-appen eller med din röst genom en smart hem-assistent, ställ in automatiseringar och välj bland dussintals ljusscener.
Produktfördelar
- Anpassningsbara scener och effekter
- RGBIC-teknik
- Böj till valfri form
- Få alla funktioner med Hue Bridge
- App- och röststyrning
Är du redo att kliva in i den spännande världen med Hue smart belysning? Essential-familjen med LED-lister är ett enkelt, prisvärt och roligt sätt att komma igång med Hue-systemet. Du kanske vill börja med att skapa stämningsbelysning i bara ett rum, eller så lyser du upp hela hemmet. Då har Hue Essential LED-lister alla de bästa funktionerna med design för att lyfta vilket rum som helst med ditt val av färg, scener och lekfulla effekter – som neon! Essential-familjen är enkel att installera. Ladda ner den prisbelönta Hue-appen för att styra och anpassa. Essential LED-lister är fullständigt kompatibla med andra avancerade produkter från Hue när du vill ändra eller bygga ut din belysningsinstallation.
Ge ditt hem liv med miljontals färger – perfekt för att skapa stämning oavsett tillfälle. När du vill fira något, umgås eller bara varva ner kan Hue Essential LED-lister lyfta vilket rum som helst med fantastisk belysning efter ditt val. Vill du vara kreativ? Du kan också använda LED-lister som direkt belysning. Neoneffekter är ett häftigt sätt att rama in speglar, möbler eller till och med göra egen väggkonst med enbart LED-listen. Hue Essential LED-lister låter dig skapa perfekt stämning – för alla tillfällen.
Hue Essential LED-lister ger dig mer funktioner än bara belysning. De låter dig förvandla rummet till en kreativ miljö med oändliga möjligheter. Titta in i Scene Gallery i Hue-appen, där du hittar en utvald kollektion med färgglada, temainriktade ljusscener med olika designer för att passa alla stämningar. Tänk dig rogivande värme från en solnedgång på savannen eller livfulla pasteller från Cancun. Det finns en scen för varje ögonblick. Välj en förinställd scen som matchar din stämning, designa din egen eller fördjupa dig i dynamiska effekter som glittrande stjärnljus eller det behagliga skenet från en öppen spis. Oavsett ditt humör låter Essential LED-lister din fantasi flöda!
Hue Bridge och en Bridge Pro ger tillgång till en omfattande uppsättning avancerade smarta belysningsfunktioner. Här hittar du coola ljuseffekter, surroundbelysning som kan synkas med ljudsystem, Hue Secure för hemsäkerhet med integrerad belysning och kameror, röstkontroll med smarta assistenter och en hel del smart automation. Bridge Pro är vår mest avancerade smarta hubb som är snabbare, stöder fler lampor, produkter och tillbehör samt låser upp fler funktioner. Den prisbelönta Hue-appen är det mest intuitiva och omfattande sättet att organisera, styra och anpassa alla dina Hue Essential LED-lister och andra Hue-produkter som du lägger till i din installation i framtiden.
Specifikationer
Design och finish
Design och finish
Färg
Flerfärgad
Färger
multi
Material
Silikon