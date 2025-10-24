Flux LED list för utomhusbruk 10m
Flux lightstrip för utomhusbruk förskönar trädgårdar, uteplatser och verandor med livfull och dekorativ stämning. Chromasync™-teknik ger exakt färgmatchning för vackra skalor. Täck din lightstrip för en indirekt väggbelysningseffekt på fasader, väggar och staket. Njut av klart, rent vitt ljus i flera nyanser för praktisk utomhusbelysning. Skapa anpassade utomhusbelysningsscener och dynamiska effekter som enkelt styrs med Hue-appen eller röstkommandon via smarta assistenter. Installationen av denna vattentäta lightstrip är enkel – anslut till ett vanligt uttag med den medföljande lågspänningsadaptern eller integrera med din befintliga lågspänningsinstallation.
Produktfördelar
- Anpassningsbara scener och effekter
- Chromasync™ precisionsfärgblandning
- Starkt, äkta vitt ljus
- 3000 lumen
- App- och röststyrning
Specifikationer
Design och finish
Färg
Vitt
Färger
Multi Color
Material
Silikon