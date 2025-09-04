Philips Hue LED-lister för utomhusbruk – det roliga och praktiska sättet att få dina utomhusutrymmen att stråla. Banbrytande teknik möter flexibel design för att skapa färgglad stämning, spännande funktioner och klart ljus med funktionell belysning.
- Chromasync™ precisionsfärgblandning
- Starkt, äkta vitt ljus
- Anpassningsbara scener och effekter
Förnya din utomhusmiljö med en fin ljuslinje
Förvandla utomhusutrymmen med ljus
I regn eller solsken fyller du din utomhusmiljö med ljus för alla årstider. Välj mellan livfulla stämningsmatchande färger eller genuina vita toner för att skapa den perfekta atmosfären genom att lysa upp dina gångar, uteplatser och växter. Chomasync™-tekniken ger precision och konsekvens i färgblandningen för att skapa sömlösa färggradienter i varje hörn. Gör tiden på bakgården magisk med anpassningsbara ljusscener och dynamiska effekter. Särskilt utformade för att passa balkongräcken, taklister på uteplatser och verandatrappor. Anslut enkelt dessa väderbeständiga LED-lister till ett eluttag med den medföljande lågvoltsströmsadaptern.
Fyll natten med starkt, äkta vitt ljus
Skapa dagsljus efter solnedgången med LED lister för utomhusbruk. Lys upp din bakgård, framsida och uteplats med rena vita toner som drivs av dedikerade vita och varmvita LED-lampor. Perfekt för trädgårdsarbete sent på kvällen, sport efter mörkrets inbrott eller förberedelser inför grillfesten, dessa ljusslingor ger den ultimata funktionella belysningen för alla utomhusuppgifter. Oavsett timmen kommer din utomhusoas att lysa starkare än någonsin!
Skapa en oas av neon
Böj den, forma den och älska den. LED listen för utomhusbruk Neon med flexibel design kan förvandla din bakgård eller framsida till ett lekfullt paradis med livfulla toner i neon. Gjord för att vara iögonfallande, använd dess direkta ljus för att skapa den ultimata stämningen, från avslappnade loungevibbar till en fullfjädrad dansfest under stjärnorna! Chromasync™-tekniken erbjuder exakt färgmatchning för att lysa upp vackra neontoner på dina träd, växter, fontäner och trädgårdsmurar. Vädertåliga och enkla att installera – anslut bara LED listen till ett vanligt uttag med den medföljande lågvoltsströmsadaptern.
Få total, enkel kontroll
Oavsett om du vill skapa en vacker ljusscen för en grillfest, ställa in stämningsmatchande effekter för middag på uteplatsen eller helt enkelt styra dina LED lister för att få saker gjorda – kan du göra allt enkelt med Hue-appen eller röststyrning. Integrera dina utomhuslampor med alla Philips Hue-utomhuslampor med hjälp av en Hue Bridge Pro. Bridge Pro ger dig också kontroll över dina LED lister i hela hemmet var som helst i världen och låter dig schemalägga automatiseringar.
Specifikationer
Design och finish
Design och finish
Färg
White
Färger
Multi Color
Material
Silikon
Hållbarhet
Hållbarhet
Miljö
Miljö
Extra funktion/tillbehör medföljer.
Extra funktion/tillbehör medföljer.
Ljusegenskaper
Ljusegenskaper
Ljusslinga/Lightstrip
Ljusslinga/Lightstrip
Övrigt
Övrigt
Förpackningens mått och vikt
Förpackningens mått och vikt
Förpackningsinformation
Förpackningsinformation
Strömförbrukning
Strömförbrukning
Produktens mått och vikt
Produktens mått och vikt
Service
Service
Tekniska specifikationer
Tekniska specifikationer
Förpackningens innehåll
Förpackningens innehåll
Kompatibilitet
Kompatibilitet
Övrigt
Övrigt
*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka.