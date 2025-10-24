Support
Flux lightstrip för utomhusbruk förskönar trädgårdar, uteplatser och verandor med livfull och dekorativ stämning. Chromasync™-teknik ger exakt färgmatchning för vackra skalor. Täck din lightstrip för en indirekt väggbelysningseffekt på fasader, väggar och staket. Njut av klart, rent vitt ljus i flera nyanser för praktisk utomhusbelysning. Skapa anpassade utomhusbelysningsscener och dynamiska effekter som enkelt styrs med Hue-appen eller röstkommandon via smarta assistenter. Installationen av denna vattentäta lightstrip är enkel – anslut till ett vanligt uttag med den medföljande lågspänningsadaptern eller integrera med din befintliga lågspänningsinstallation.

Produktfördelar

  • Anpassningsbara scener och effekter
  • Chromasync™ precisionsfärgblandning
  • Starkt, äkta vitt ljus
  • 3000 lumen
  • App- och röststyrning
Specifikationer

Design och finish

  • Färg

    Vitt

  • Färger

    Multi Color

  • Material

    Silikon

Hållbarhet

Miljö

Extra funktion/tillbehör medföljer.

Ljusegenskaper

Ljusslinga/Lightstrip

Övrigt

Förpackningens mått och vikt

Förpackningsinformation

Strömförbrukning

Produktens mått och vikt

Service

Tekniska specifikationer

Ljuskällan

Förpackningens innehåll

Kompatibilitet

Övrigt

