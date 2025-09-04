Skapa en oas av neon

Böj den, forma den och älska den. LED list Neon för utomhusbruk med flexibel design kan förvandla din bakgård eller framsida till ett lekfullt paradis med livfulla toner i neon. Gjord för att vara iögonfallande, använd dess direkta ljus för att skapa den ultimata stämningen, från avslappnade loungevibbar till en fullfjädrad dansfest under stjärnorna! Chromasync™-tekniken erbjuder exakt färgmatchning för att lysa upp vackra neontoner på dina träd, växter, fontäner och trädgårdsmurar. Vädertåliga och enkla att installera – anslut bara din LED list till ett vanligt uttag med den medföljande lågvoltsströmsadaptern.