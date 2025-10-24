Support
Närbild på framsidan av Lightstrips LED list Neon för utomhusbruk 3m

LED list Neon för utomhusbruk 3m

Ge ditt utomhusutrymme ett lekfullt skimmer med en lightstrip i neon för utomhusbruk. Chromasync™-tekniken ger exakt färgmatchning för vackra skalor på uteplatser, trädgårdsgångar och växter. Njut av klart, rent vitt ljus i valfri naturlig nyans för praktisk utomhusbelysning. Anpassningsbara ljusscener och dynamiska effekter skapar den perfekta atmosfären för alla stunder utomhus. Installationen är enkel – anslut till ett vanligt uttag med den medföljande lågspänningsadaptern eller integrera med din befintliga lågspänningsinstallation.

Artikeln är inte längre tillgänglig

Produktfördelar

  • Anpassningsbara scener och effekter
  • Chromasync™ precisionsfärgblandning
  • Starkt, äkta vitt ljus
  • 1 100 lumen
  • App- och röststyrning
