LED list Neon för utomhusbruk 3m
Ge ditt utomhusutrymme ett lekfullt skimmer med en lightstrip i neon för utomhusbruk. Chromasync™-tekniken ger exakt färgmatchning för vackra skalor på uteplatser, trädgårdsgångar och växter. Njut av klart, rent vitt ljus i valfri naturlig nyans för praktisk utomhusbelysning. Anpassningsbara ljusscener och dynamiska effekter skapar den perfekta atmosfären för alla stunder utomhus. Installationen är enkel – anslut till ett vanligt uttag med den medföljande lågspänningsadaptern eller integrera med din befintliga lågspänningsinstallation.
Produktfördelar
- Anpassningsbara scener och effekter
- Chromasync™ precisionsfärgblandning
- Starkt, äkta vitt ljus
- 1 100 lumen
- App- och röststyrning
Specifikationer
Design och finish
Design och finish
Färg
Vitt
Färger
Multi Color
Material
Silikon