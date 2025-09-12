Konstruerad för utomhusbruk – vattentålig IP44

Den här Philips-armaturen är särskilt anpassad för fuktiga utomhusmiljöer och har testats noggrant för garanterad vattentålighet. IP-klassificeringen anges i två siffror där den ena syftar till skyddsnivå mot damm och en andra till vattentålighet. Arbour är klassad med IP44, vilket innebär att den tål vattenstänk. Det är det vanligaste och lämpligaste alternativet för allmänt utomhusbruk.