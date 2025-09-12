Puled markspottar/spjut 4,6 W GU10
Autentiskt Philips PULED-spotlight med svart hölje ger trädgården extra charm på natten. Sprider varmvitt ljus och väcker trädgården till liv på kvällen för familjemiddagar eller sammankomster utomhus.
Nuvarande pris är 525,49 kr
Produktfördelar
- 2700 K
- Svart
- Vattentålig
Dekorativ utomhusbelysning
Utomhusbelysning kan förbättra trädgårdens eller uteplatsens utseende, ljussätta iögonfallande karaktärsdrag, stilfullt belysa gångstigar eller skapa den perfekta omgivningen för de där minnesvärda kvällarna med familj och vänner. Det är därför Philips har skapat myGarden, en serie vacker och dekorativ utomhusbelysning med stil och funktionalitet som hjälper dig få ut det mesta av din utomhusyta i din egen personliga stil.
Varmt vitt ljus
Skapa en mysig atmosfär med varmt vitt ljus. Ett smart ljus som anpassar sig efter dina dagliga aktiviteter
Konstruerad för utomhusbruk – vattentålig IP44
Den här Philips-armaturen är särskilt anpassad för fuktiga utomhusmiljöer och har testats noggrant för garanterad vattentålighet. IP-klassificeringen anges i två siffror där den ena syftar till skyddsnivå mot damm och en andra till vattentålighet. Arbour är klassad med IP44, vilket innebär att den tål vattenstänk. Det är det vanligaste och lämpligaste alternativet för allmänt utomhusbruk.
Högkvalitativt aluminium och riktigt glas
Den här Philips-lampan har tillverkats specifikt för utomhusutrymmen. Den är slitstark och tålig och lyser upp din trädgård natt efter natt. Den konstruerad av högkvalitativt formgjutet aluminium och riktigt glas.
Justerbart spothuvud
Rikta ljuset dit det behövs genom att justera, rotera eller luta lampans spothuvud.
Enkel att installera, oavsett användningsområde
Specifikationer
Design och finish
Färg
Svart
Material
Aluminium
Glas