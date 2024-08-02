*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka.
Försäljning
Paket: Signe gradient golvlampa + Hue Bridge
Med golvlampan Signe Gradient skapar du genast en vacker stämning. Signe lyser upp väggen med en blandning av olika färger, medan Hue Bridge ger dig tillgång till alla smarta belysningsfunktioner.
4498,00 kr
4048,20 kr
Produktfördelar
- Blandar vitt och färgat ljus
- Fyller väggen med ljus
- Kontrollera med app, röst, tillbehör
I det här paketet
1 x Hue White and color ambiance Signe gradient golvlampa
Den tonande golvlampan Signe smälter inte bara in med inredningen tack vare den slimmade, eleganta vita designen utan den blandar också flera färger som målar väggarna med ett unikt ljus.Signe gradient golvlampa
1 x Hue Bridge
Med Hue Bridge som är hjärnan bakom Philips Hue smarta belysningssystem kan du ansluta och styra upp till 50 ljuskällor samt tillbehör. Koppla bara in den och använd Hue-appen för att ställa in rutiner, timers, anpassade ljusscener m.m.Bridge
Specifikationer
Produktinformation
Belopp
2
Tekniska specifikationer
