Närbild på framsidan av Paket: Signe gradient golvlampa + Hue Bridge

Försäljning

Paket: Signe gradient golvlampa + Hue Bridge

Med golvlampan Signe Gradient skapar du genast en vacker stämning. Signe lyser upp väggen med en blandning av olika färger, medan Hue Bridge ger dig tillgång till alla smarta belysningsfunktioner.

-10%

4498,00 kr

4048,20 kr

Produktfördelar

  • Blandar vitt och färgat ljus
  • Fyller väggen med ljus
  • Kontrollera med app, röst, tillbehör
I det här paketet

Närbild på framsidan av Hue White and color ambiance Signe gradient golvlampa

1 x Hue White and color ambiance Signe gradient golvlampa

Den tonande golvlampan Signe smälter inte bara in med inredningen tack vare den slimmade, eleganta vita designen utan den blandar också flera färger som målar väggarna med ett unikt ljus.

Signe gradient golvlampa
Närbild på framsidan av Hue Bridge

1 x Hue Bridge

Med Hue Bridge som är hjärnan bakom Philips Hue smarta belysningssystem kan du ansluta och styra upp till 50 ljuskällor samt tillbehör. Koppla bara in den och använd Hue-appen för att ställa in rutiner, timers, anpassade ljusscener m.m.

Bridge

Belopp

2

1x Hue White and color ambiance Signe gradient golvlampa
1x Hue Bridge

