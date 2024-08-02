*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka.
Försäljning
Paket: 2 Play ljusskena + Hue Bridge
Få tillgång till alla smarta funktioner med Hue Bridge! Använd dessa svarta Play ljusskenor vid din hemmabio eller ditt gamingsystem för att förhöja mediaupplevelsen.
2318,00 kr
1854,40 kr
- Köp nu, betala senare med Klarna
- Fri frakt över 500 kr
- 30 dagars gratis returrätt
- 2-3 dagars leverans
- Säker utcheckning
Produktfördelar
- Vitt och färgat ljus
- Gjord för din hemmabio
- Kontrollera med app, röst eller tillbehör
I det här paketet
1 x Hue White and color ambiance Play light bar 2-pack
Skapa lite färgglad smart belysning med hjälp av den väldesignade Play light bar i svart. Med denna Play light bar i 2-pack medföljer två ljusskenor och en strömförsörjningsenhet som kan ansluta upp till tre lampor. Ljusskenan kan placeras upprätt eller horisontellt, samt fästas på baksidan av din TV med hjälp av de medföljande fästena.Play light bar 2-pack
1 x Hue Bridge
Med Hue Bridge som är hjärnan bakom Philips Hue smarta belysningssystem kan du ansluta och styra upp till 50 ljuskällor samt tillbehör. Koppla bara in den och använd Hue-appen för att ställa in rutiner, timers, anpassade ljusscener m.m.Bridge
Specifikationer
Produktinformation
Belopp
2
Tekniska specifikationer