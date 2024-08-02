Support
Närbild på framsidan av Puled spotlight svart + GU10 White-ljuskälla

Puled spotlight svart + GU10 White-ljuskälla

Lys upp trädgården med markspjutet Philips Puled spotlight. Enkel att installera och kopplas in med stickpropp. Ingår en smart Hue GU10 White-ljuskälla.

Närbild på framsidan av myGarden PULED-markspottar/spets 4,6W

1 x myGarden PULED-markspottar/spets 4,6W

Autentiskt Philips PULED-spotlight med svart hölje ger trädgården extra charm på natten. Sprider varmvitt ljus och väcker trädgården till liv på kvällen för familjemiddagar eller sammankomster utomhus.

PULED-markspottar/spets 4,6W
Närbild på framsidan av Hue White GU10 – smart spotlight

1 x Hue White GU10 – smart spotlight

GU10-ljuskällorna passar perfekt för spotlights och uppgraderar din belysning för hemmet. Dessa ljuskällor är lämpliga för GU10-standardarmaturer och har alla fördelarna med smart belysning.

GU10 – smart spotlight

1x myGarden PULED-markspottar/spets 4,6W
1x Hue White GU10 – smart spotlight

*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka

