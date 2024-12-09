Hue Secure trådbunden dörrklocka och Smart-ringsignalsdosa – Guide

Hue Secure trådbunden videodörrklocka och Smart Chime

Introduktion

Hue Secure trådbunden dörrklocka med kamera integreras sömlöst med ditt Philips Hue ekosystem för ökad säkerhet och praktiskhet framför ytterdörren. Denna artikel innehåller allt du behöver veta om konfiguration, inställning och användning av din Hue Secure trådbundna dörrklocka och Chime.

Konfiguration och installation

Konfigurera Hue Secure Wired Doorbell

För att konfigurera din Hue Secure Wired Doorbell, använd Philips Hue-appen för att skanna QR-koden på din dörrklockas ägarkort. Följ instruktionerna i appen för att ansluta dörrklockan. Om du redan äger en Bridge kommer du att kunna ansluta den. Om inte så fungerar dörrklockan ändå, men med begränsningar. Med Hue lampor har du fördelen av förbättrade funktioner såsom att ljuset tänds vid rörelse. Se till att Bluetooth är aktiverat på din mobila enhet under installationen.

Installationskrav

Den trådbundna dörrklockan kräver befintlig dörrklockskablage (lågspänning 12–24V AC), en Wi-Fi-anslutning (2,4 GHz) och eventuellt en Philips Hue Bridge för full funktionalitet och automatisering. Verktygen som behövs för installationen inkluderar en penna, skruvmejsel, borrmaskin, 6 mm murborr, gummiklubba eller hammare.

Montering av dörrklockan med kamera

Montera dörrklockan med kamera nära ytterdörren på cirka 1,4 meters höjd för optimal rörelsedetektering. Kameran är väderbeständig (IP54), vilket gör den lämplig för utomhusbruk. Om du vill använda en plug in-adapter istället för din trådbundna transformator, se till att placera strömadaptern inomhus. Dörrklockan kan också monteras i vinkel med hjälp av vinkelfästet för bättre sikt.

Förlängning av korta kablar

Om dina kablar från väggen är för korta kan förlängningskablar enkelt läggas till med en vrid- och skruvmutter. Instruktioner finns i manualen. Var försiktig så att dina befintliga ledningar inte glider in i väggen: böj dem för att förhindra detta, och/eller tejpa ihop dem efter att ha tagit bort den förra dörrklockan.

Använda väggankare och distanser

För en säker och stabil installation, använd de medföljande väggankarna för material som tegel och betong. Undersök om det sitter ledningar innanför väggen innan du borrar. Om du är osäker, kontakta en behörig elektriker för hjälp.

Om ytan inte tillåter att dörrklockan placeras jämnt mot väggen, eller om du behöver mer utrymme för kablar och kabelmuttrar, rekommenderar vi att du använder de medföljande distanserna som enkelt fästs på fästet med tejp för att skapa ett visst avstånd mellan väggen och fästet.

Kompatibla transformatorer

Den trådbundna Hue-dörrklockan är endast kompatibel med befintliga dörrklocksystem som tillhandahåller lågspänning 12–24 V AC. Lämpliga transformatorer är bl.a. Europa: ABB Ltd. TM15/24 (transformator) och Zopule MYT240050 (plug in-adapter), samt USA: RING T57-0052 (transformator) och jiooyy AC-AC 24 V 500 mA (plug in).

Strömförsörjningsalternativ

Hue Secure-dörrklockan kan också drivas med en plug in-strömkälla. Lämpliga adaptrar är bl.a. Europa: Zopule MYT240050 (plug in-adapter), samt USA: jiooyy AC-AC 24 V 500 mA (plug in).

Kompatibilitet och integration

Integrering med Hue-lampor

Hue Secure Doorbell integreras sömlöst med dina befintliga Philips Hue-lampor. Du kan konfigurera lampor så att de blinkar eller tänds automatiskt när någon ringer på dörrklockan eller rörelse detekteras.

Smart hemintegration

Den trådbundna Hue-dörrklockan kan användas med Alexa, Google Assistant och SmartThings för livevisning. Apple Home (och Home secure video) stöds inte.

Ansluta flera enheter

Du kan ansluta flera Hue Smart Chimes om en Hue Bridge ingår i din konfiguration. Utan en Hue Bridge kan du ansluta en trådbunden dörrklocka till en Smart Chime. Likaså kan flera Hue trådbundna dörrklockor anslutas till en Smart Chime om en Hue Bridge ingår i din konfiguration.

Aviseringar och varningar

Ta emot aviseringar

När någon ringer på dörrklockan får du ett telefonsamtal om dörrklockan eller ett push-meddelande på din telefon via Hue appen. Om du har Hue Chime ansluten kan du få ljudaviseringar. Med Hue lampor kan du också skapa ljusaviseringar för ringsignalen.

Ljusaviserad ringsignal

Ljusaviserad ringsignal är en unik Hue funktion som gör att en eller flera lampor i ditt hem blinkar när någon ringer på dörrklockan. Detta är praktiskt när du inte vill störas av Smart Chimes ljud, t.ex. när du arbetar eller andra i familjen ligger och sover.

Prenumerationsplaner

Gratis provversion av säkra prenumerationsplaner

Varje ny säker kamera eller trådbunden dörrklocka levereras med en gratis 30-dagars provversion av Basic-planen. Testperioden börjar så snart dörrklockan är konfigurerad, vilket gör att du kan testa alla avancerade funktioner som ingår i ett Secure-abonnemang.

Köpa Hue Secure-abonnemang

Efter den kostnadsfria provperioden kan du välja att köpa ett av Hue Secure-abonnemangen för att fortsätta njuta av avancerade funktioner. De tillgängliga planerna är:

Basic-plan : Denna plan kostar USD 39:99 per kamera, och innefattar 30 dagars videohistorik, avancerade funktioner som aktivitetszoner, videoklipp och smartare meddelanden.

: Denna plan kostar USD 39:99 per kamera, och innefattar 30 dagars videohistorik, avancerade funktioner som aktivitetszoner, videoklipp och smartare meddelanden. Plus-plan: Denna plan kostar USD 99:99 per år och omfattar upp till 10 kameror. Den inkluderar 60 dagars videohistorik, avancerade funktioner som aktivitetszoner, videoklipp och smartare aviseringar.

Tekniska Specifikationer

Spänningskompatibilitet

Den trådbundna Hue-dörrklockan är endast kompatibel med befintliga dörrklocksystem som tillhandahåller lågspänning 12–24 V AC. Det är inte möjligt att ansluta till nätspänning (220–240 V i Europa, 120 V i USA) och det kommer att skada produkten.

Kameraupplösning och synfält

Kamerans upplösning är 2K QHD i ett 1:1-förhållande (1984x1984 pixlar), och synfältet är större än 180 grader, vilket hjälper till att upptäcka paket placerade nära dörren och ger en bra bild av vem som står framför din dörr.

Mörkerseendealternativ

Hue Secure-dörrklockan erbjuder både infraröd mörkervisning och mörkervisning i färg i svagt ljus. Mörkervisning i färg aktiveras genom att inaktivera nattläget (infraröd visning).

Stjärnljusvision

Starlight-visning är en specifikation för bildsensorer optimerade för att ta in ljus även på mörka dagar/ställen, så att bilden är tydlig även då.

Efterlevnad av EU:s ekodesigndirektiv

Den trådbundna Hue dörrklockan ger rörelsedetektering dygnet runt, som kan konfigureras till att vara aktiv eller inaktiv, för efterlevnad av EU:s riktlinjer för ekodesign.

WiFi-räckvidd

Vi rekommenderar att den trådbundna Hue-dörrklockan placeras inom 10 meters räckhåll från din WiFi-router i ditt hem.

Felsökning och underhåll

Återställa dörrklockan

På baksidan av den trådbundna Hue-videodörrklockan finns en återställningsknapp. Skruva försiktigt loss säkerhetsskruven, luta dörrklockan för att komma åt återställningsknappen och tryck försiktigt på den tills dörrklockan bekräftar att den återställs.

Rengöring av dörrklockan och Chime.

Rengör videodörrklockan och Smart Chime med en mycket mjuk, fuktad trasa. Undvik att använda för mycket kraft för att förhindra repor.

LED-indikatorns betydelser

Lila : Produkten är ansluten till ström och startar upp.

: Produkten är ansluten till ström och startar upp. Blå : Återställningsknappen har tryckts in.

: Återställningsknappen har tryckts in. Röd : Återställningsknappen har tryckts in längre än 10 sekunder, vilket indikerar en fabriksåterställning.

: Återställningsknappen har tryckts in längre än 10 sekunder, vilket indikerar en fabriksåterställning. Röd blinkning : Den trådbundna dörrklockan kräver åtgärd. Kontrollera din transformators spänningsspecifikation.

: Den trådbundna dörrklockan kräver åtgärd. Kontrollera din transformators spänningsspecifikation. Röd andning : Den trådbundna Hue dörrklockan spelar in.

: Den trådbundna Hue dörrklockan spelar in. Grön andning: Den trådbundna Hue dörrklockan uppdateras.

Frånkoppling av befintlig dörrklockas Chime (EU och NAM)

För EU: Koppla från din befintliga dörrklockas ringsignaldosa enligt instruktionerna från dennas tillverkare. Skapa en kontinuerlig krets genom att ansluta kablarna med den medföljande trådmuttern. För NAM: Använd den medföljande bypass-kabeln för att koppla från den befintliga ringsignaldosan och kringgå strömmen till den trådbundna Hue dörrklockan. Hur som helst, situationen kan variera, så rådfråga en behörig elektriker om du är osäker.

Transformatorkompatibilitet

Fastställ den befintliga dörrklockans systemspänning genom att kontrollera transformatorns specifikationer, och rådfråga en behörig elektriker om du är osäker.

Lagring av videoklipp

Hue Secure-videoklippen lagras säkert och är end-to-end-krypterade i vår molnmiljö, vilket förhindrar obehörig åtkomst.

Monteringsytor

Hue-videodörrklockan kan monteras på de flesta ytor, men det rekommenderas inte att montera den på metallytor, vilket kan orsaka störningar och försämra WiFi-anslutningen. Använd de medföljande väggankarna för tegel- och betongytor.

Smart Chime-funktioner

Smart Chime kan stängas av via appen eller knappen på enheten. Den är utformad för att enkelt kunna anslutas till ett eluttag men bör inte anslutas till en förlängningssladd. Produkten är underhållsfri och frontkåpan är fastmonterad. Sirenfunktionen är hög på 87 dB för att varna grannar och/eller skrämma bort inkräktare.

LED-färger på Smart Chime

MotionAwareTM-teknik

MotionAware är en unik teknik som tänder ljus när rörelse detekteras i ett rum utan användning av en rörelsesensor. Detta fungerar med en konfiguration med tre lampor och/eller chime eller högre.

Ytterligare information om MultiChime

Med MultiChime kan du anpassa ljusblinkningarnas färg och längd när dörrklockan trycks in. Vi tillhandahåller några rekommenderade förinställda färger, men du kan anpassa till valfri färg. Denna funktion är endast tillgänglig för färgkapabla lampor listade som ”rekommenderade”.

För bättre synlighet föreslår vi att rekommenderade färgkapabla lampor väljs. Överväg att välja några få ljus till flera rum för balans utan att inverka för mycket på de underliggande belysningsförhållandena, men ändå se till att aviseringen är märkbar överallt i bostaden.

Du kan också välja hur många blinkningar lamporna ska göra innan de återgår till sitt tidigare tillstånd, så att du kan skräddarsy aviseringen efter dina behov.

Konfigurera Smart Chime och MultiChime

Du kan konfigurera olika volymer för din Smart Chime på appens redigeringsskärm för din trådbundna dörrklocka. Därmed kan du ställa in 10 olika tider, var och en med en egen ringsignal och volym på dessa.

Likaledes kan du konfigurera olika ljusfärger för din MultiChime med ljus via appen. Du kan ställa in upp till 10 olika tider, var och en med en egen färg på ljuset.

Du behöver inte alltid ha ljud- eller ljussignal när någon trycker på den trådburna dörrklockan. Beteendet för dina Smart Chimes och -ljus kan konfigureras under dygnet, bl.a. kan de tystas eller inaktiveras. Du kan välja att ha ljud utan ljus eller vice versa.

Vissa lampor listas som ”rekommenderade” vid konfigurering av MultiChime, eftersom de är färgkapabla för att ge bättre kontrast under dygnet. Ej rekommenderade lampor blinkar alltid vitt som standard.

Lampor som ingår i MultiChime blinkar alltid i ett bestämt mönster mellan AV och full ljusstyrka.

Om du har ytterligare frågor eller behöver ytterligare support, vänligen kontakta vår kundtjänst.