Alla Hue produkter följer samma enkla QR-kodkonfiguration, så att du kan skanna och konfigurera alla dina Hue enheter samtidigt.
Så här konfigurerar du en Hue-lampa
Läs detta först!
1. Installera inte lamporna ännu.
Du måste skanna deras QR-koder, så håll dem inom räckhåll.
2. Har du fler än en Hue enhet att lägga till?
Håll dem tillsammans! Du skannar alla deras QR-koder under samma steg.
3. Har du Hue app?
Hämta den i telefonens appbutik.
Anslut till en Hue Bridge
Instruktioner för installation av lampor
Din Hue Bridge bör vara ansluten och tillagd i Hue app.
Har du inte gjort det än? Så här konfigurerar du Hue Bridge.
1. Öppna Hue app.
2. På fliken Hem trycker du på ikonen med tre punkter (...). Tryck sedan på Lägg till enheter
Obs! Du kan även öppna fliken Inställningar och sedan klicka på Enheter. Klicka på den blå plusikonen (+) i det övre högra hörnet.
3. Välj ett rum där du vill lägga till den smarta knappen.
4. Skanna QR-koden.
Om du har fler Hue enheter att lägga till skannar du dem också. När dina enheter har skannats ska du trycka på Nästa.
Obs! Om din produkt inte har någon QR-kod ska du klicka på Ingen QR-kod för att lägga till den genom att söka eller med hjälp av serienumret.
5. Installera och slå på lamporna.
Klicka på Nästa när den är installerad för att se belysningen i det Rum som du har valt.
6. Namnge dina lampor.
Du kommer då att kunna namnge och välja ikoner för var och en av lamporna du lagt till.
Anslut utan någon Hue Bridge
Instruktioner för Bluetooth-konfiguration
1. Se till att Bluetooth är aktiverat på din mobila enhet.
2. Öppna Hue app.
3. Öppna fliken Inställningar och klicka sedan på Enheter. Klicka på den blå plusikonen (+) i det övre högra hörnet.
4. Skanna QR-koden.
Om du har fler Hue enheter att lägga till kan du skanna och konfigurera dem en i taget.
Obs! Om din produkt inte har någon QR-kod ska du klicka på Ingen QR-kod för att lägga till den genom att söka eller med hjälp av serienumret.
Anslut utan någon Hue Bridge (direkt via Matter-aktiverade ljuskällor)
Vad du behöver
· En Matter-aktiverad Hue lampa (med Matters logotyp på förpackningen).
· En Matter-kontrollerad hubb som stödjer Thread – kallas även Thread Border-router (t.ex. Apple HomePod Mini, Google Nest Hub 2nd Gen, Amazon Echo 4th Gen).
Installationsanvisningar
1. Öppna din smart hem-app (Apple Home, Google Home, Alexa)
2. Lägg till en ny enhet
3. Skanna QR-koden i installationsguiden (Matter QR-kod) eller ange den 11-siffriga parkopplingskoden.
4. Slå på ljuskällan och se till att den är i parkopplingsläge (blinkar eller återställs vid behov).
5. Anpassa ljuskällan: Ge den ett namn, tilldela den till ett rum och testa automationer.
Tips: Om ljuskällan tidigare var ansluten till en Hue Bridge måste du ta bort den från Hue Bridge innan du parkopplar den direkt via Matter.
Behöver du hjälp?
Utforska vårt avsnitt för vanliga frågor eller kontakta support.
Läs vanliga frågor om Philips Hue app >
*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka.