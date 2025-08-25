1. Installera inte lamporna ännu.

Du måste skanna deras QR-koder, så håll dem inom räckhåll.

2. Har du fler än en Hue enhet att lägga till?

Håll dem tillsammans! Du skannar alla deras QR-koder under samma steg.

3. Har du Hue app?

Hämta den i telefonens appbutik.