Kontakta oss om du vill returnera ditt köp. Du behöver ditt ordernummer vilket du hittar i din orderbekräftelse som du har fått via e-post.
Orderstatus & returer
Vill du ta reda på status för din beställning eller returnera något du har köpt i Philips Hue-shoppen? Inga problem! Du kan returnera ditt köp inom 30 dagar efter köpet – utan kostnad.
Så här returnerar du en produkt
Registrera din retur
Få returinformation
Vi skickar dig returinfo via mejl, så du sen gratis kan returnera din produkt.
Returnera din produkt
Lägg produkten i en låda och lämna den sedan på ett DHL serviceställe.
Frågor och svar
Jag köpte en produkt och vill returnera denna. Webbplatsen indikerar dock att min order fortfarande behandlas. När kan jag påbörja returen?
Jag köpte ett paket eller flera produkter som en del av en kampanj. Hur kan jag returnera dessa produkter?
Hur länge gäller öppet köp för att kunna returnera min produkt?
Var hittar jag mitt ordernummer?
Var kommer beloppet från min återbetalning gå?
Får jag återbetalning för den ursprungliga fraktkostnaden?
Hur mycket kostar det att returnera en produkt?
Måste produkten returneras oanvänd och i originalförpackningen?
